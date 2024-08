Órgão eleitoral da Venezuela 'não cumpriu' medidas de 'transparência e integridade', diz ONU

Um painel de especialistas da ONU que observou as eleições presidenciais realizadas na Venezuela no mês passado afirmou, em um relatório divulgado na terça-feira, 13, que o pleito careceu de "transparência e integridade básicas". Em uma disputa controversa, o ditador Nicolás Maduro foi proclamado vitorioso, sem que o órgão eleitoral do país, de controle chavista, divulgasse as atas de votação.

O Conselho Nacional Eleitoral (CNE) venezuelano "não cumpriu com as medidas básicas de transparência e integridade que são essenciais para a realização de eleições confiáveis. Tampouco seguiu as disposições legais e regulatórias nacionais, e todos os prazos estabelecidos foram descumpridos", diz o documento.

Uma equipe de quatro membros enviada pelo Secretário-Geral da ONU, António Guterres, esteve em Caracas por mais de um mês antes das eleições de 28 de julho, um dos poucos observadores externos independentes convidados pelo governo de Maduro.