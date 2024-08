Na Grécia, incêndio florestal é controlado em área próxima a Atenas, dizem bombeiros

O fogo que assolou os arredores de Atenas, capital da Grécia, na última semana, foi declarado sob controle pelos bombeiros nesta quarta-feira, 14. Não há mais incêndios florestais ativos na área, mas as autoridades permanecem em alerta. As informações são da BBC.

De acordo com colegas, ela estava com medo de pular do prédio e ficou presa quando as chamas se aproximaram.

Em Nea Penteli, uma moradora precisou fugir para uma cidade próxima, de onde teve que ser retirada uma segunda vez quando as chamas alcançaram o local. "Meu amigo provavelmente perdeu tudo e, enquanto tudo acontecia, até a nossa escola pegou fogo. Todas as nossas memórias estavam lá", disse ela à BBC.

O Ministério do Interior vai disponibilizar 4,7 milhões de euros como financiamento de emergência para áreas afetadas por incêndios florestais.