Na Espanha, 3 pessoas ficam feridas após helicóptero que transportava paciente pegar fogo

Um helicóptero utilizado para prestação de serviços de socorro médico pegou fogo minutos após a decolagem e realizou um pouso emergencial em um campo de futebol na cidade de Cabra, província de Córdoba, na Espanha, deixando três pessoas feridas. Até o momento, a causa do incidente que ocorreu no último sábado, 10, não foi confirmada, mas autoridades detectaram um vazamento de oxigênio dentro da cabine, que foi apontada como possível causa do incêndio. As informações são do jornal Diário Córdoba.

A bordo do helicóptero de emergência estava um paciente que seria transferido para o hospital devido a problemas cardíacos.

Ele sofreu queimaduras de segundo grau e está internado em um hospital em Sevilha.