Mbappé atrai todos os holofotes na nova temporada do Campeonato Espanhol

De fato, o time merengue, que além do título nacional conquistou a Liga dos Campeões na temporada passada, se apresenta como o adversário a ser batido não só na Espanha, como na Europa.

O Campeonato Espanhol da temporada 2024/2025 começa nesta quinta-feira (15) e o Real Madrid, reforçado pela chegada do astro francês Kylian Mbappé, parte como grande favorito, com Barcelona e Atlético de Madrid à espreita.

Na última edição do Campeonato Espanhol, o Real Madrid teve uma campanha espetacular, com 95 pontos e apenas uma derrota. Agora seu trio ofensivo é ainda mais forte, com Mbappé ao lado de Vinícius Júnior e Jude Bellingham.

O atacante francês, que marcou 44 gols em 28 jogos pelo PSG na temporada passada, terá a missão de se encaixar no sistema 4-4-2 de Carlo Ancelotti para atuar como centroavante. Para isso, terá que usar a experiência que tem em todas as funções do ataque.

"Desde que era garoto eu tinha um sonho, jogar aqui. E estar aqui significa muito para mim (...) Agora tenho outro sonho, que é o de estar à altura deste clube, o melhor do mundo", disse Mbappé em meados de julho, no dia de sua apresentação no estádio Santiago Bernabéu.