Lula e Petro conversam sobre 'saída política' para crise na Venezuela

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou por telefone com seu contraparte da Colômbia, Gustavo Petro, nesta quarta-feira (14), para tentar encontrar uma "saída política" para a crise que eclodiu após as contestadas eleições na Venezuela.

"Eu estava num telefonema com a Colômbia tentado ver se a gente encontra uma saída política para o problema da Venezuela, para ver se a gente restabelece a tranquilidade democrática naquele país", disse Lula ao justificar seu atraso ao chegar a um evento com seus ministros no Palácio do Planalto, em Brasília.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O ministro das Relações Exteriores de Lula, Mauro Vieira, será recebido na quinta-feira em Bogotá pelo chanceler colombiano, Luis Gilberto Murillo, para uma visita oficial na qual discutirão o assunto.