Juiz nega pedido para se afastar de julgamento de Trump por conflito de interesse

Nas três vezes, eles argumentaram que Merchan, um juiz do tribunal estadual em Manhattan, tem um conflito de interesses por causa do trabalho de sua filha como consultora política para democratas e campanhas proeminentes. Entre eles estava a vice-presidente Kamala Harris, quando concorreu à presidência em 2020. Ela agora é a indicada dos Democratas para a Casa Branca em 2024.

Em uma decisão publicada na quarta-feira, o juiz Juan Merchan se recusou a se afastar do caso e disse que a demanda de Trump era uma repetição "cheia de imprecisões e alegações infundadas" sobre os laços políticos da filha de Merchan e sua capacidade de julgar o caso de forma justa e imparcial. É a terceira vez que o juiz rejeita a solicitação de advogados do ex-presidente e atual candidato republicano.

O candidato republicano à presidência dos EUA, Donald Trump, perdeu sua última tentativa de colocar outro juiz para julgar o caso do "dinheiro secreto", utilizado por ele para pagar o silêncio da atriz pornô Stormy Daniels. Com isso, uma possível sentença será dada já em setembro.

Um painel de ética do tribunal estadual disse no ano passado que Merchan poderia continuar no caso, escrevendo que as atividades políticas independentes de um parente não são "uma base razoável para questionar a imparcialidade do juiz". Merchan disse repetidamente que tem certeza de que continuará a basear suas decisões "nas evidências e na lei, sem medo ou favor, deixando de lado influência indevida".

Trump foi condenado em maio por falsificar registros de seus negócios para ocultar um acordo de 2016 para comprar o silêncio da atriz pornô Stormy Daniels sobre um encontro sexual com ele em 2006. Trump diz que todas as histórias eram falsas e o caso foi uma manobra política destinada a prejudicar sua campanha atual. O caso do dinheiro secreto é um dos quatro processos criminais movidos contra Trump no ano passado. Fonte: Associated Press