Inflação dos EUA cai em julho a 2,9% em ritmo anual, a menor desde 2021

Contudo, os preços aumentaram 0,2% na comparação mensal com junho, quando eram de 0,1%. Esta tendência corresponde às expectativas dos analistas, segundo o consenso do MarketWatch.

A inflação subjacente - a que descarta as variações de produtos voláteis como alimentos e energia - foi de 3,2% na comparação anual, também de acordo com as expectativas do mercado e em leve retrocesso face ao mês anterior (3,3%).

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, celebrou o "progresso" na luta contra a inflação. "Ainda há trabalho a ser feito para reduzir os custos para os trabalhadores americanos, mas fizemos verdadeiros progressos, com os salários aumentando mais rapidamente que os preços nos últimos 17 meses", destacou em um comunicado.