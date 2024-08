Governo argentino exige que clubes abram espaço para sociedades anônimas

O governo argentino decretou nesta quarta-feira (14) que a Federação Argentina de Futebol (AFA) tem um ano para modificar o seu estatuto e aceitar as sociedades desportivas (SAD) na liga profissional, que até agora eram proibidas.

No prazo de um ano, a AFA e as demais associações, federações e confederações devem adaptar as suas regras para que qualquer clube que se torne sociedade anônima mantenha a sua participação "em qualquer competição em que tenha participado sob sua estrutura jurídica anterior", detalha o decreto presidencial publicado nesta quarta-feira (14).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A medida é uma continuação de outro decreto do final de 2023 que, entre outras 300 reformas, abriu caminho para que os clubes de futebol argentinos se tornassem sociedades anônimas em vez de associações civis sem fins lucrativos, como são atualmente.