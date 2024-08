Google confirma que hackers iranianos atacam campanhas de Kamala e Trump

"Em maio e junho, o APT42 se voltou para as contas de mensagens de uma dezena de pessoas próximas ao presidente Joe Biden e ao ex-presidente Donald Trump, incluídos anteriores e atuais funcionários do governo americano e pessoas associadas a suas respectivas campanhas", disse em uma publicação de blog uma equipe do Google responsável pela análise de ameaças on-line.

Os especialistas em cibersegurança do Google "continuam observando tentativas fracassadas do APT42 para comprometer as contas de pessoas afiliadas ao presidente Joe Biden, à vice-presidente Kamala Harris e ao ex-presidente Donald Trump", como já haviam advertido as equipes de campanha de ambos os partidos.

Segundo eles, os ciberpiratas usam táticas bem conhecidas como tentativas de contato com seus alvos se fazendo passar por jornalistas, depois enviam e-mails do tipo "phishing" que contêm falsos links com os quais buscam ter acesso aos e-mails de suas vítimas.

Segundo o Google, o APT42 é um grupo de hackers associado ao Exército dos Guardiões da Revolução Islâmica (IRGC, na sigla em inglês), a força armada ideológica do Irã.