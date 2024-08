Flamengo quer conquistar boa vantagem na ida das oitavas da Libertadores contra Bolivar

O objetivo do Flamengo no jogo de ida é claro: conseguir uma vantagem confortável para enfrentar a temida altitude de La Paz (3.600 metros acima do nível do mar) na próxima semana, no jogo de volta.

As duas equipes se reencontram depois de duelarem na fase de grupos: na Bolívia, o Bolívar venceu por 2 a 1, enquanto no Brasil, o Flamengo goleou por 4 a 0. Os bolivianos terminaram em primeiro lugar no grupo, e os brasileiros, em segundo, três pontos atrás.

O Flamengo, um dos grandes candidatos à conquista da Libertadores, inicia nesta quinta-feira (14) sua participação no mata-mata em busca do tetracampeonato ao receber o Bolívar de La Paz no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas de final.

O time rubro-negro também quer se reconciliar com sua torcida depois de três jogos seguidos sem vencer: perdeu por 1 a 0 para o São Paulo no Brasileirão e, na Copa do Brasil, para o Palmeiras, com quem empatou em 1 a 1 em casa no domingo, em partida do campeonato brasileiro.

Classificado para as quartas de final da Copa do Brasil, o Flamengo é o terceiro colocado do Brasileirão com 41 pontos em 21 jogos disputados, dois atrás do líder Botafogo, embora tenha um jogo a menos, que o colocaria na liderança em caso de vitória.

O técnico Tite, questionado pela torcida devido às oscilações do time, tem desfalques significativos para o duelo: o atacante Cebolinha, do Everton, e o lateral uruguaio Matías Viña se lesionaram gravemente no domingo, contra o Palmeiras, e não vão mais jogar nesta temporada.