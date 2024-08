Ex-candidato opositor pedirá investigação criminal de autoridades eleitorais da Venezuela

O opositor exigiu também "que a Sala Eleitoral ordene a contagem dos votos". "Mas não para que a Sala Eleitoral o faça, é o CNE quem deve fazê-lo e o CNE deve ter as caixas (com as cédulas) eleitorais".

"Queremos 100% das urnas eleitorais (...), que o CNE as abra, claro, com testemunhas nacionais e internacionais, para esclarecer as dúvidas, ou será que as caixas também foram atacadas?", questionou.

Estados Unidos, Europa e vários países da América Latina também pressionam a Venezuela por uma apuração mais transparente.

Além de Maduro e González Urrutia, outros oito candidatos concorreram nas eleições presidenciais de 28 de julho.