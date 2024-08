Entidade eleitoral da Venezuela diz que relatório da ONU está 'cheio de mentiras'

O relatório era a princípio privado para o secretário-geral da ONU, António Guterres, mas a organização tornou pública uma versão preliminar na qual sustenta que o CNE "não cumpriu com as medidas básicas de transparência e integridade que são essenciais para a realização de eleições confiáveis".

O Conselho Nacional Eleitoral (CNE) da Venezuela afirmou, nesta quarta-feira (14), que o relatório do painel de especialistas das Nações Unidas sobre as eleições presidenciais de 28 de julho está "cheio de mentiras e contradições" e insistiu em que um "ciberataque terrorista" impede a divulgação do escrutínio detalhado.

O CNE - que ainda não publicou os dados desagregados, seção por seção - insiste que seu sistema foi alvo de um "ciberataque terrorista": seu site na internet, de fato, segue fora do ar mais de 15 dias depois das eleições.

"Apesar do atraso no processo de transmissão dos resultados, foram aplicados os protocolos de contingência, com o Conselho Nacional Eleitoral (CNE) conseguindo ter a transmissão de 80% das atas, com resultado irreversível a favor do candidato Nicolás Maduro", assinalou o texto.

"Posteriormente ao anúncio do boletim ao país, não foi possível realizar a divulgação dos resultados por ataques contínuos às plataformas de divulgação, que estão, sim, expostas à internet", acrescentou o CNE.