Dirigente opositor detido na Venezuela está em 'estado grave' de saúde, diz família

O ex-deputado e dirigente opositor Williams Dávila, detido na semana passada na Venezuela em meio a uma onda de prisões por protestos pós-eleitorais, foi hospitalizado em "estado grave", denunciou nesta quarta-feira (14) o seu filho.

"Ele foi internado com muita febre, uma desidratação profunda e uma infecção urinária severa que evoluiu para uma prostatite aguda com risco de septicemia", disse à AFP Williams Dávila Valeri, que anteriormente havia denunciado no X que seu pai estava "em estado grave".

"Ele está sendo atendido no Hospital de Clínicas Caracas sob custódia do Sebin (serviço de inteligência). Ainda não conseguimos vê-lo", acrescentou.