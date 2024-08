Devotos do deus da destruição hindu causam distúrbios no norte da Índia

Neste mês, milhares de pessoas realizam caminhadas, às vezes de centenas de quilômetros, para recolher a água do rio sagrado Ganges e levá-la aos pequenos templos em sua terra, em uma celebração das chuvas de monção e dos novos começos.

Os analistas vinculam esse aumento da violência e a escassa resposta das autoridades para detê-la às políticas nacionalistas hindus do primeiro-ministro indiano, Narendra Modi.

Durante o mês sagrado de Shravan, os hinduistas veneram o deus da destruição Shiva. Mas no norte da Índia, a peregrinação de jovens devotos vestidos de cores açafrão está causando um aumento da violência.

Muitos são homens jovens e pobres, entregues a seu Deus, mas também interessados em dar um respiro de seus duros trabalhos mal remunerados para aproveitar algumas semanas de festas com a música bem alta e fumar maconha.

Eles são conhecidos como "kanwarias", o nome dos paus de bambu que são colocados em suas costas para ajudá-los a carregar os pesados contêineres com água sagrada.

Este ano, com o início do mês de peregrinação no final de julho, também começou a desordem.