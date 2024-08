Coreia do Norte reabrirá fronteira em dezembro para turismo estrangeiro

A Coreia do Norte reabrirá suas portas ao turismo estrangeiro em dezembro, após quase cinco anos de fechamento devido à pandemia de covid-19, anunciaram nesta quarta-feira (14) dois operadores turísticos especializados.

"Recebemos a confirmação do nosso parceiro local de que o turismo para Samjiyon e, potencialmente, para o restante do país será retomado oficialmente em dezembro de 2024", informou a Koryo Tours, com sede em Pequim, em seu site.

Samjiyon, localizada perto da fronteira norte entre a Coreia do Norte e a China, é uma porta de entrada para o Monte Paektu, onde, segundo a história oficial, nasceu o falecido líder norte-coreano Kim Jong Il.