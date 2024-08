Comunidade LGBTQIAP+ do Canadá em alerta por enfraquecimento de seus direitos

Bandeiras do arco-íris queimadas, marchas do Orgulho interrompidas, violência nas ruas: em contraste com a imagem de tolerância que o Canadá transmite, a comunidade LGBTQIAP+ denuncia retrocessos em seus direitos e o ressurgimento de "comentários de ódio e agressões".

O Canadá — e especialmente muitas de suas cidades — tem sido considerado durante anos um refúgio de paz para viver livremente a própria orientação sexual e identidade de gênero. Foi, inclusive, um dos primeiros países do mundo a legalizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo, em 2005.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

No entanto, a violência nas ruas e nas redes sociais se "exacerbou" nos últimos anos, observa Pascal Vaillancourt, diretor do Interligne, um serviço de ajuda para a comunidade LGBTQIAP+.