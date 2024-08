Autoridades israelenses aprovam nova colônia na Cisjordânia

Esta nova colônia, cuja construção foi aprovada pelo governo em junho juntamente com outras quatro colônias, está localizada entre Gush Etzion e a cidade palestina de Belém.

Smotrich, colono e responsável pelos Assuntos Civis no Ministério da Defesa, informou na rede social X que seu gabinete "encerrou seu trabalho e publicou um plano para a nova implantação, Nahal Heletz em Gush Etzion", um bloco de colônias ao sul de Jerusalém.

O ministro das Finanças de Israel, Bezalel Smotrich, anunciou nesta quarta-feira (14) a aprovação do plano para a construção de uma nova colônia em uma área de patrimônio mundial da Unesco na Cisjordânia, ocupada por Israel.

A ONG anti-colonização israelense "Peace Now" denunciou a autorização de planos de construção em terrenos declarados domínio público pelas autoridades de Israel.

O povoado palestino de Battir, cujas casas estarão próximas à futura colônia, segundo a ONG, é conhecido por suas terras agrícolas, vinhedos e olivais, e foi inscrito como patrimônio mundial da Unesco.

O ano de 2023 marcou um recorde no avanço dos assentamentos israelenses na Cisjordânia, com o maior número de licenças de construção concedidas em 30 anos, segundo a União Europeia, com a permissão para 12.349 casas na Cisjordânia.