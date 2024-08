Atleta francês que participou dos Jogos de Paris é suspenso por mensagens de ódio

Oudéa-Castera definiu as mensagens e publicações, em especial as em relação a Israel, como "tão chocantes quanto inadmissíveis".

"O presidente da @FFAthletisme me confirmou que suspendeu o atleta e contactou o procurador da República e a comissão disciplinar da federação", informou no X a ministra dos Esportes da França, Amélie Oudéa-Castera.

Muhammad Abdallah Kounta, membro da equipe francesa de atletismo que participou dos Jogos Olímpicos de Paris-2024, foi suspenso nesta quarta-feira (14) pela federação do país por ter publicado e compartilhado mensagens de incitação ao ódio nas redes sociais.

Kounta apagou as publicações e chegou a desativar sua conta no X, mas logo depois o atleta a reativou para publicar um pedido de desculpas, no qual se apresenta como "francês, muçulmano e orgulhoso".

"Há pessoas que se divertiram procurando entre meus tuítes para tirar algumas das minhas mensagens de contexto, criando para mim uma reputação de antibranco, antifrancês, antissemita e um longo etc", explicou o atleta que participou dos revezamentos 4x100 metros masculino e misto nos Jogos de Paris.

"Peço desculpas sinceras se há pessoas ofendidas. Sou contra os genocídios e qualquer forma de racismo ou injustiça, e acho desnecessário ter que provar o quanto amo o meu país", continuou.