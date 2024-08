Após perder por um número, homem faz nova aposta e ganha mais de R$ 4,3 mi em loteria nos EUA

Depois de ter se frustrado ao acertar quatro dos cinco números vencedores em um jogo de loteria online, um morador do Estado do Michigan, nos Estados Unidos, não desistiu e acabou levando US$ 795 mil (mais de R$ 4,3 milhões) para casa. O prêmio veio de uma aposta que o homem fez no dia seguinte de sua aposta frustrada, que havia lhe rendido apenas US$ 100, segundo anúncio da loteria de Michigan.

O morador do Estado, de 53 anos, que optou por não se identificar, faturou US$ 185 mil a mais do que teria levado se tivesse acertado todos os números na sua aposta anterior. "Eu tinha chegado muito perto e nunca imaginei que na noite seguinte eu realmente ganharia o prêmio", disse ele à loteria.

De acordo com o comunicado da loteria, o bilhete premiado foi comprado pela internet e, logo depois, o comprador recebeu um e-mail informando que ele ganhou US$ 1.