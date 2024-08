A fuga de uma família russa diante do avanço do Exército ucraniano em Kursk

De acordo com as autoridades locais, mais de 120 mil pessoas fugiram dos combates e dos bombardeios.

Marina e Evgueni, que pediram para que seus sobrenomes e o nome da localidade onde viviam não fossem publicados, perceberam durante a primeira noite da ofensiva que as explosões eram mais frequentes do que as que costumavam ouvir no local, perto da cidade de Korenevo, a cerca de 10 km da fronteira com a Ucrânia.

A família já estava acostumada a ouvir estrondos distantes desde o início da ofensiva russa em fevereiro de 2022, mas naquela noite a intensidade se tornou insuportável, conta Marina, uma cabeleireira de 39 anos.

Seus dois filhos, de 8 e 17 anos, "pediam para que fôssemos embora", lembra a mulher, com lágrimas nos olhos. O vilarejo ficou primeiro sem eletricidade e água e depois a rede telefônica foi cortada.