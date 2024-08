UE denuncia 'provocações' do ministro israelense que rezou na Esplanada das Mesquitas em Jerusalém

O chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, denunciou, nesta terça-feira (13), as "provocações" do ministro israelense de extrema direita Itamar Ben Gvir por ter rezado com 3.000 fiéis na Esplanada das Mesquitas em Jerusalém Oriental.

"A UE condena firmemente as provocações do ministro israelense Ben Gvir que, durante a sua visita aos Lugares Santos, defendeu a violação do status quo", segundo o qual os não muçulmanos podem visitar a Esplanada mas não podem rezar nela, escreveu Josep Borrell na rede X.

