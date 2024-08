Ucrânia afirma ter controlado 1.000 km² de território da Rússia

O envio de soldados russos para Kursk levaria algumas semanas e poderia garantir uma maior estabilidade na linha de frente no leste ucraniano, pelo menos até a chegada do inverno (Hemisfério Norte). Ontem, Putin prometeu "varrer o inimigo" e culpou o Ocidente pela invasão. "O inimigo certamente receberá a resposta que merece, e todos os nossos objetivos, sem dúvida, serão alcançados", afirmou.

A incursão pegou o Kremlin de surpresa e causou a fuga de dezenas de milhares de civis da região, enquanto o Exército da Rússia luta para repelir o ataque. No fim de semana, Zelenski admitiu pela primeira vez que estava empurrando a guerra para o lado do invasor, enquanto o Ministério da Defesa russo garantiu ter interrompido os avanços da Ucrânia em cidades a 30 km da fronteira.

"Seguimos realizando operações ofensivas na região de Kursk. Até agora, 1.000 km² do território da Rússia estão sob nosso controle", disse o comandante das Forças Armadas da Ucrânia, Oleksander Sirski, em vídeo publicado nas redes sociais do presidente ucraniano, Volodmir Zelenski.

Para a Ucrânia, a operação é um impulso necessário no momento em que as suas tropas sofrem com a escassez de soldados e armas para enfrentar os russos no leste, além de sinalizar aos aliados da Otan que o país é capaz de vencer Putin.

Até o momento, no entanto, a invasão não reduziu a pressão da Rússia no leste do país. "Nossos homens não sentiram nenhum alívio", disse Artem Dzhepko, assessor de imprensa da Brigada da Polícia Nacional da Ucrânia, que está lutando em Chasiv Yar, na região de Donetsk. "É difícil. Infelizmente, a pressão dos russos não diminuiu."

Em vez de retirar brigadas das linhas de frente, a Rússia parece estar redistribuindo unidades de nível inferior para a região fronteiriça, apontou ontem um relatório do Instituto para o Estudo da Guerra, que monitora o conflito.