SpaceX prepara primeira missão espacial que sobrevoará polos terrestres tripulada

Um empresário que fez fortuna com criptomoedas comprou uma missão espacial privada da SpaceX, empresa de propriedade do magnata Elon Musk, que partirá no fim do ano dos Estados Unidos e será a primeira a sobrevoar os polos da Terra com uma tripulação a bordo.

A missão, que durará entre três e cinco dias e transportará quatro pessoas, faz parte da nova era de desenvolvimento do turismo espacial privado, que tem crescido nos últimos anos nos Estados Unidos.

Chun Wang é cofundador das empresas de mineração de bitcoin F2pool e Stakefish. A SpaceX o apresenta como um "aventureiro maltês", mas ele adquiriu esta nacionalidade recentemente, já que nasceu e cresceu na China, segundo a imprensa especializada dos EUA.