Sinner perde pontos e Djokovic se aproxima do topo do ranking da ATP

O italiano Jannik Sinner continua no topo do ranking da ATP por mais uma semana, segundo a lista publicada nesta terça-feira (13), na qual o sérvio Novak Djokovic aparece apenas a 310 pontos da liderança, enquanto o espanhol Carlos Alcaraz continua como número 3.

Sinner, que defendia o título do Masters 1000 de Montreal, perdeu 800 pontos. O russo Andrey Rublev, finalista do torneio, subiu duas posições e agora é o número 6 do mundo.

O campeão foi o australiano Alex Popyrin, que conquistou seu primeiro título de Masters 1000 e avançou 39 posições para encostar no Top 20, em 23º.