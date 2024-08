Sindicato automotivo dos EUA processa Trump e Musk por 'tentativa de intimidação'

O Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Automotiva dos EUA (UAW, na sigla em inglês) entrou, nesta terça-feira (13), com uma ação no tribunal federal do trabalho contra Donald Trump e Elon Musk, acusando-os de "tentativa de intimidação e ameaças" aos trabalhadores.

Na segunda-feira, Musk manteve um diálogo com Trump na rede social X visando promover a campanha eleitoral do republicano.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O UAW entrou com uma ação judicial contra "os bilionários pouco honrados Donald Trump e Elon Musk por suas tentativas ilegais de ameaçar e intimidar os trabalhadores que se mobilizam em atividades concertadas protegidas, como uma greve".