Presidente versus procuradora-geral, uma luta com prognóstico reservado na Guatemala

"É definitivamente um obstáculo ter um inimigo do tamanho do Ministério Público" afirma à AFP o constitucionalista e ex-deputado Roberto Alejos, que garante que a procuradora-geral representa "um grupo obscuro neste país" que se sente ameaçado por Arévalo.

Esta luta com um prognóstico reservado começou há um ano, mas se intensificou quando Porras pediu à Corte de Constitucionalidade a sua aprovação para abrir um processo contra o governante, em 31 de julho.

Embora não tenha impedido a posse de Arévalo, Porras conseguiu que a Justiça desqualificasse o seu partido Semilla, o que restringe a atuação de sua bancada minoritária no Parlamento.

Porras empreendeu a cruzada contra Arévalo depois do primeiro turno das eleições em junho de 2023, quando emergiu como sucessor de Giammattei.

Em maio, o presidente propôs ao Congresso, dominado pela oposição, uma reforma para obter o poder de destituir Porras, mas a iniciativa não avançou.

"A questão é que temos uma procuradora-geral com plenos poderes e um sistema de justiça que concorda com ela e não com o presidente", critica a diretora da ONG Projusticia, Carmen Ibarra.

Arévalo "não pode governar, está verdadeiramente algemado porque não tem nenhuma força parlamentar, uma força real nas cotas de poder no país", disse a advogada à AFP.