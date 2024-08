Presidente do Parlamento da Venezuela propõe proibir observação internacional nas eleições

O presidente do Parlamento da Venezuela, o dirigente chavista Jorge Rodríguez, propôs, nesta terça-feira (13), reformar a lei para proibir observadores internacionais nas eleições do país.

Durante uma sessão unicameral na Assembleia Nacional, controlada pelo chavismo, Rodríguez apresentou a ideia ao questionar as posições do Centro Carter e de um painel de especialistas da ONU em relação às eleições de 28 de julho, nas quais o presidente Nicolás Maduro foi proclamado vencedor entre denúncias de fraude da oposição.

"Proponho que façamos uma reforma das leis eleitorais da Venezuela para que nunca mais nenhum estrangeiro venha tomar posição sobre nada que tenha a ver com as eleições (...) Por que eles têm que vir? Com que direito? Que tipo de capacidade eles têm?", declarou Rodríguez.