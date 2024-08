Petróleo cai após previsões de menor demanda mundial

Os preços internacionais do petróleo recuaram nesta terça-feira (13) devido a uma ligeira revisão para baixo nas previsões de crescimento da demanda pela Opep, e projeções cautelosas da Agência Internacional de Energia (AIE).

O preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em outubro caiu 1,95%, sendo negociado em Londres a 80,69 dólares.

Enquanto isso, em Nova York, o barril de West Texas Intermediate (WTI) para entrega no mesmo período cedeu 2,11% e fechou a 76,80 dólares.