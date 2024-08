Palestino morre durante operação israelense na Cisjordânia ocupada

O Exército israelense entrou em Ramallah, sede da Autoridade Palestina e oficialmente sob controle exclusivo das forças palestinas, para dinamitar as residências de dois palestinos detidos por um ataque.

"Os soldados da ocupação (israelense) abriram fogo e lançaram granadas de gás, matando um jovem que foi atingido por um tiro no torso", informou a Wafa, que também mencionou quatro feridos.

Um palestino morreu nesta terça-feira em uma operação do Exército israelense em Ramallah, na Cisjordânia ocupada, onde os apartamentos de dois palestinos detidos por um ataque foram demolidos com explosivos, informou a agência palestina Wafa.

Procurado pela AFP, o Exército israelense não fez comentários até o momento.

As autoridades israelenses derrubam com frequência as casas de palestinos condenados por ataques contra o país.

Desde o início da guerra na Faixa de Gaza, em 7 de outubro, Exército israelense ou os colonos mataram 619 palestinos, segundo um balanço da AFP baseado em informações divulgadas por fontes palestinas.