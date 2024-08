ONU lança nova forma de medir vulnerabilidade econômica dos países

A Assembleia Geral da ONU lançou oficialmente, nesta terça-feira (13), o “Índice de Vulnerabilidade Multidimensional” (MVI), um indicador exigido por pequenos Estados insulares afetados pelas mudanças climáticas como complemento do PIB para medir o desenvolvimento.

Desde a década de 1990, muitos Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento (PEID) - que não são pobres o bastante em termos de PIB per capita para ter acesso à assistência preferencial dos bancos multilaterais - exigiam outras ferramentas de medida, que levassem em conta a sua vulnerabilidade particular aos eventos externos, principalmente ao impacto do aquecimento global.

Após anos de negociações internacionais, a Assembleia Geral aprovou por consenso a resolução que lança o índice, e encarregou a ONU e um comitê de especialistas independentes de atualizá-lo.