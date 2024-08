Nos EUA, suspeito de estrangular mulheres nos anos 1970 é identificado após teste de DNA

Quase cinco décadas depois dos crimes, um homem de 73 anos deve responder pelo assassinato por estrangulamento de três mulheres na Califórnia (EUA). A reviravolta no caso de 1977, que já era considerado "arquivo morto", se deu com o resultado positivo de uma correspondência de DNA realizada pelos detetives.

O suspeito, Warren Luther Alexander, fez sua primeira aparição no tribunal na última quinta-feira, 8, e deve ser formalmente acusado no fim do mês. As informações são do The Guardian.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A investigação ainda está em andamento e as autoridades acreditam que pode haver outras vítimas. De acordo com um dos promotores responsáveis pelo caso, Erik Nasarenko, embora os investigadores acreditassem que os três crimes estavam conectados, as pistas "esfriaram" e, na época, não foi possível identificar o responsável.