Norueguês embarca duas vezes sem passagem em avião na Alemanha

Essa investigação deve explicar como o passageiro "conseguiu evitar a verificação automática do cartão de embarque antes do controle de segurança", afirmou o porta-voz do aeroporto de Munique.

O norueguês conseguiu embarcar no avião sem problemas em 4 de agosto, apesar do controle de passagens no embarque, ao se aproximar muito de outro passageiro, informa o site do popular jornal Bild.

Ele então embarcou em um avião para Hamburgo (norte) com outros passageiros.

A fraude foi descoberta porque o voo estava lotado e o norueguês não conseguiu encontrar um assento. Ele foi entregue à polícia, que iniciou um processo contra ele, mas o liberou.