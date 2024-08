Nicarágua entrega nova concessão à mineradora chinesa Xinxin Linze

O governo da Nicarágua concedeu à empresa chinesa Xinxin Linze Minería Group uma nova licença para explorar por 25 anos uma jazida no norte do país, de acordo com uma resolução publicada nesta terça-feira (13) no diário oficial que não especifica os minerais que serão extraídos.

"Em nome do Estado da Nicarágua, concede-se à empresa Nicaragua Xinxin Linze Minería Group uma concessão mineral para a exploração de minerais metálicos e não metálicos no lote denominado Río Dorado," indica a norma.

O terreno de 3.628 hectares está localizado perto da localidade de San Juan del Limay, no departamento de Estelí, cerca de 180 km ao norte de Manágua.