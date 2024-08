Monções deixaram centenas de mortos desde junho na Índia e Nepal

Chuvas torrenciais mataram centenas de pessoas desde junho na Índia e no Nepal, onde inundações e deslizamentos de terra típicos da época das monções causaram danos generalizados, segundo dados oficiais divulgados nesta terça-feira.

O serviço meteorológico da Índia alertou esta semana para "chuvas fortes" na maioria dos estados do sul e nordeste do país.

Nesta terça-feira, socorristas procuravam duas pessoas desaparecidas após uma enchente que matou nove pessoas no distrito de Una, no estado de Himachal Pradesh, informou Shikha Rana, funcionária do governo distrital.