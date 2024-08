Ministro israelense de extrema direita faz oração na Esplanada das Mesquitas

O ministro israelense da Segurança Nacional, o ultradireitista Itamar Ben Gvir, liderou uma oração nesta terça-feira (13) na Esplanada das Mesquitas, em Jerusalém Oriental, que contou com a presença de várias centenas de israelenses por ocasião de um feriado judaico, segundo as autoridades.

Localizada no setor da Cidade Santa ocupada e anexada por Israel, a Esplanada das Mesquitas, terceiro lugar mais sagrado do islã, foi construída sobre as ruínas do segundo templo judaico, destruído no ano 70 d.C. pelos romanos. Para os judeus, é o Monte do Templo, o local mais sagrado do judaísmo.

Ben Gvir foi filmado no local por ocasião do Ticha Beav, feriado judaico que marca a destruição dos dois templos, e pediu em particular a "derrota" do Hamas em vez de negociações com o movimento islamista palestino.