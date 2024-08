Mar Mediterrâneo iguala recorde de calor registrado em 2023

As águas do Mar Mediterrâneo alcançaram novamente o recorde de calor registrado no verão boreal de 2023, anunciou à AFP, nesta terça-feira (13), o principal centro de pesquisa marítima da Espanha, com marcas perigosas que chegam a superar os 30°C na superfície.

Em 11 de agosto, a temperatura média diária da superfície do Mar Mediterrâneo alcançou 28,67°C, próximo do recorde de 28,71°C medido em 24 de julho de 2023, indicou Justino Martínez, pesquisador do Instituto de Ciências do Mar (ICM) de Barcelona e do instituto catalão ICATMAR.

Esses registros preliminares estão baseados em dados de satélite do observatório europeu Copernicus que começaram a ser coletados em 1982.