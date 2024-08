Líderes do principal partido opositor da Tanzânia são libertados

Os líderes do principal partido da oposição da Tanzânia, detidos antes de uma manifestação programada para segunda-feira e proibida pela polícia, foram libertados após o pagamento de fiança, anunciou o porta-voz do partido nesta terça-feira.

"Os principais líderes do Chadema (Freeman Mbowe, Tundu Lissu, John Mnyika, John Pambalu) foram enviados a Dar es Salaam [capital econômica do país] pela polícia e pagaram a fiança", anunciou o diretor de Comunicação do partido, John Mrema, na rede social X.

O presidente do Chadema, Freeman Mbowe, o seu vice, Tundu Lissu, e outros líderes do partido de centro-direita foram detidos no domingo e na segunda-feira em Mbeya e em um aeroporto próximo, antes da manifestação convocada por ocasião do Dia Internacional da Juventude.