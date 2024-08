Lateral mexicano Julián Araujo deixa Barcelona para jogar no Bournemouth

Nascido na Califórnia, Araujo (de 23 anos) iniciou a carreira no Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos, antes de chegar ao Barcelona em fevereiro de 2023 para integrar o elenco da equipe B.

"O FC Barcelona e o AFC Bournemouth chegaram a um acordo para a transferência do jogador Julián Araujo por 10 milhões de euros. O FC Barcelona expressa publicamente a sua gratidão a Julián Araujo pelo seu empenho e dedicação, e deseja a ele boa sorte e conquistas no futuro", diz o comunicado.

O lateral-direito mexicano Julián Araujo, do Barcelona, foi transferido para o inglês Bournemouth numa operação no valor de 10 milhões de euros [cerca de R$ 60 milhões pela cotação atual], informou nesta terça-feira (13) o clube catalão.

Na temporada passada jogou emprestado ao Las Palmas e na atual pré-temporada participou com o Barça na excursão pelos Estados Unidos, sob o comando do novo técnico Hansi Flick.

"Estamos muito satisfeitos com a contratação de Julián, a quem acompanhamos há muito tempo. É um jogador jovem, com grande potencial, e estamos satisfeitos por tê-lo no Bournemouth", observou.

A Premier League começa neste fim de semana e o Bournemouth inicia sua participação no sábado contra o Nottingham Forest.