Julgamento de supostas infrações financeiras do Manchester City pode ser antecipado para setembro

O julgamento do caso sobre as supostas 115 infrações do Manchester City às regras financeiras da Premier League pode ser antecipado para o mês que vem, segundo o jornal The Times.

A publicação informou na segunda-feira (12) que o início das audiências previsto para novembro diante de uma comissão independente, que poderiam durar dez semanas, pode se dar em meados ou no final de setembro, com provável veredicto no início de 2025.

Nem a Premier League nem o clube fizeram comentários sobre o tema.