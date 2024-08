Homem é acusado de atacar com faca uma criança em Londres

Um homem foi acusado de tentativa de homicídio depois de atacar uma menina de 11 anos com uma faca na última segunda-feira (12) em Leicester Square, uma área movimentada no centro de Londres, disse a polícia, nesta terça-feira.

Ioan Pintaru, de 32 anos, deve comparecer ao tribunal em Londres na manhã desta terça-feira, segundo a polícia metropolitana da capital.

Duas semanas depois do assassinato de três meninas com uma faca em Southport (noroeste), que desencadeou tumultos anti-imigrantes e islamofóbicos, a polícia recebeu uma ligação pouco depois das 11h30 (7h30, no horário de Brasília) de segunda-feira sobre um ataque nesta área frequentada por muitos turistas.