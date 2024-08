Ex-primeira-dama argentina depõe contra Alberto Fernández por violência de gênero

Yáñez depôs por cerca de quatro horas ao promotor Ramiro González. O procedimento foi realizado por videoconferência a partir do consulado argentino em Madri, onde ela reside.

A ex-primeira-dama da Argentina, Fabiola Yáñez, depôs pela primeira vez nesta terça-feira (13) no processo por violência de gênero que move contra o ex-presidente Alberto Fernández (2019-23), um dia após apresentar um documento com novas revelações, em um caso que tem chocado o país.

Yáñez também afirmou no documento que Fernández exerceu sobre ela "violência reprodutiva" ao pressioná-la a fazer um aborto em 2016, pouco depois de se conhecerem.

Ex-jornalista de 43 anos, Yáñez esteve quase dez anos com Fernández, com quem tem um filho de dois anos.

Há uma semana, Yáñez denunciou o ex-presidente por violência física e psicológica e, na quinta-feira, a imprensa local publicou supostas conversas e fotos em que ela aparece com hematomas no rosto e no braço.

Em sua declaração escrita, a ex-primeira-dama detalhou as circunstâncias de um desses golpes: "Havíamos discutido antes, muito, como já era habitual, e como encerramento da discussão ele me acertou do seu lado da cama um terrível soco", relatou, acusando o médico presidencial de encobrir o fato.

Não participaram do depoimento de Yáñez nesta terça-feira, por decisão do juiz, nem o ex-presidente nem sua advogada, o que levou esta última a considerar diante da imprensa que "a audiência não é válida".