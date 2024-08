EUA suspendem restrições à venda de bombas para a Arábia Saudita

O governo dos Estados Unidos enviará à Arábia Saudita carregamentos de bombas no valor de mais de US$ 750 milhões nos próximos meses, removendo uma restrição de vendas de bombas que existia entre Washington e Riad, de acordo com autoridades de ambas as nações.

As entregas incluirão 3 mil bombas de pequeno diâmetro e 7,5 mil bombas Paveway IV, que estão suspensas desde que o presidente dos EUA Joe Biden suspendeu os carregamentos em 2021, como resposta à guerra da Arábia Saudita no Iêmen.

Os carregamentos ressaltam as tentativas da Casa Branca de cortejar Riad, esperando que laços mais estreitos com o reino rico em petróleo rendam frutos nos últimos meses do governo. O governo Biden vem elaborando um tratado de defesa com a Arábia Saudita, além de discutir planos para fornecer assistência para que o reino possa adquirir energia nuclear civil.