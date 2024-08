Distante de Milei, Lula recebe governador peronista de Buenos Aires

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu no Palácio do Planalto nesta terça-feira o governador da província de Buenos Aires, Axel Kicillof - um dos principais adversários do presidente da Argentina, Javier Milei. Kicillof é peronista e foi ministro do governo Cristina Kirchner.

Lula e Milei nunca se encontraram. Perguntado em entrevista a jornalistas se a visita ao petista era um contraponto a Milei, Kicillof não deu uma resposta objetiva. Apesar disso, deu algumas declarações que indicam esse contraponto.

"Tenho que falar por mim, porque todos sabem o que se passa e o que estamos vivendo na Argentina em nível nacional", disse ele, em referência a Milei. "Tem que se explicar muito bem por que a Argentina deveria não aprofundar até onde puder e na medida de seu alcance, seu vínculo com o povo brasileiro e com o governo do Brasil", afirmou Kicillof.