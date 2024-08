Crescimento do consumo mundial de petróleo desacelera

Por continente, a Europa é o único onde se espera uma diminuição no consumo de produtos derivados do petróleo em 2024, com 14,1 milhões de barris por dia, comparado aos 14,25 milhões do ano passado e os 15,1 milhões em 2019 antes da pandemia, segundo a AIE.

Nas Américas, é previsto um consumo de 31,5 milhões de barris por dia em comparação aos 31,4 milhões em 2023, e na região da Ásia-Pacífico se espera um aumento a 38,9 milhões por dia em 2024, frente aos 38,1 milhões em 2023.

Embora se espere que o consumo global da China siga aumentando em 2024 (a 16,8 milhões de barris por dia frente aos 16,5 milhões em 2023 e 14,1 milhões em 2019), a AIE aponta uma desaceleração em junho no consumo de diesel e nafta, “produtos associados à indústria e à construção”.