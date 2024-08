Confronto entre grupos criminosos deixa pelo menos 5 mortos no Equador

Pelo menos cinco pessoas morreram e outras três ficaram feridas nesta terça-feira (13), em um sangrento confronto entre grupos criminosos armados em uma área de mineração no sul do Equador, que é cobiçada por narcotraficantes, informou a polícia.

Ponce Enríquez, onde o então prefeito José Sánchez foi morto a tiros em abril deste ano, figura entre as 20 cidades onde um toque de recolher noturno de sete horas está em vigor desde a última quinta-feira, decretado pelo presidente Daniel Noboa para conter os altos níveis de violência no Equador.

Eles acrescentaram que no local do incidente havia dois corpos decapitados e um incinerado.

As disputas por poder levaram a altos índices de criminalidade no país de 17 milhões de habitantes. O governo respondeu aumentando a presença policial e militar nas ruas e prisões.

Esse grupo é uma das principais organizações criminosas que operam no Equador e faz parte de uma série de gangues de traficantes que disputam as rotas das drogas, fazendo o país sangrar com níveis recorde de violência.

No dia anterior, na cidade amazônica de Joya de los Sachas (leste), também sob suspensão do direito de ir e vir, três policiais foram mortos em um confronto com membros de um grupo armado.

Em janeiro deste ano, diante do ataque do tráfico de drogas, Noboa declarou que o Equador estava em um conflito armado interno e colocou as forças armadas nas ruas para combater cerca de 20 gangues, que ele descreveu como terroristas e beligerantes com ligações com cartéis do México - como o de Sinaloa - e da Colômbia, bem como com a máfia albanesa.

Com a guerra declarada contra o crime organizado e outras medidas ditadas pelo Executivo, como os constantes estados de exceção, o índice de mortes violentas caiu 21% entre janeiro e julho deste ano, segundo o Executivo.