Confronto entre grupos criminosos deixa ao menos cinco mortos no Equador

Um sangrento confronto entre grupos criminosos armados deixou, nesta terça-feira (13), pelo menos cinco mortos e três feridos em uma área de mineração no sul do Equador, cobiçada por organizações do narcotráfico, informou a polícia local.

"Na manhã de hoje, teria ocorrido um ataque entre integrantes de grupos armados organizados que causou a morte de 5 pessoas e deixou 3 feridos em uma mina no cantão de Camilo Ponce Enríquez", declarou a polícia em sua conta na rede social X.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Mídias locais relataram que, por volta das 07H00 locais (09H00 de Brasília), ocorreu uma troca de tiros que durou 30 minutos, protagonizada por gangues criminosas que disputam o controle desta rica área de mineração, localizada na província andina de Azuay (sul).