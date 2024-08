China comemora balanço de medalhas nos Jogos de Paris-2024

Para alguns seguidores, no entanto, a China é a verdadeira vencedora dos Jogos, se forem incluídas as medalhas conseguidas pela região administrativa especial de Hong Kong (quatro, sendo duas de ouro) e por Taiwan (sete, sendo duas de ouro).

Para o jornal estatal Beijing Daily, o sucesso olímpico chinês é fruto de um "duplo milagre, o do desenvolvimento rápido do país e o da estabilidade social a longo prazo". Para o também estatal Global Times, é o "reflexo de uma tendência histórica irreversível".

Na rede social chinesa Weibo, houve várias publicações que fizeram um quadro de medalhas diferente do oficial, contando as medalhas de Hong Kong e Taiwan como da China.

A agência de notícias do governo Xinhua parabenizou os atletas por terem "espalhado a amizade" em Paris e por não entrarem nas "provocações maliciosas" sobre as acusações de doping contra os nadadores chineses.

Em abril deste ano, o jornal The New York Times revelou que 23 nadadores chineses testaram positivo no início de 2021 para uma substância proibida, a trimetazidina. Mas não houve punição, já que a Agência Mundial Antidoping (WADA) aceitou a tese chinesa de contaminação alimentar.

