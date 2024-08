Ben Shelton sofre mas vence Opelka na estreia no Aberto de Cincinnati

"É difícil replicar o ângulo do saque de Reilly e o quão alto a bola salta", disse Shelton. "Nunca vi uma bola chegar até mim daquele jeito. Alguns de seus saques desafiam a física", observou.

Shelton se impôs em dois tiebreaks muito acirrados com parciais de 7-6 (7/3) e 7-6 (7/3) sobre o imponente Opelka, que ficou dois anos afastado devido a uma lesão e voltou às quadras, conseguindo 19 aces apesar da derrota.

O americano Ben Shelton, décimo segundo cabeça-de-chave, venceu nesta terça-feira (13), numa batalha de saques, seu compatriota Reilly Opelka, na primeira rodada do Aberto de Cincinnati.

Shelton se classificou para a segunda rodada no segundo de quatro match points com um winner de devolução. Ele terminou com 20 winners, enquanto seu oponente conseguiu 31 nos 97 minutos que a partida durou.

Em outras partidas, o americano Alex Michelsen venceu o holandês Tallon Griekspoor por 6-1, 5-7 e 6-2, o chinês Zhang Zhizhen derrotou o francês Giovanni Mpetishi Perricard por 6-3 e 7-6 (7/4) e o americano Frances Tiafoe eliminou o espanhol Alejandro Davidovich Fokina por 6-3 e 7-6 (8/6).

O argentino Sebastián Báez, por sua vez, avançou à segunda fase ao derrotar o local Marcos Giron, enquanto os chilenos Alejandro Tabilo e Nicolás Jarry foram eliminados pelos italianos Luciano Darderi e Lorenzo Musetti (N.14).