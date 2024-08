Bandeira olímpica chega a Los Angeles e com ela a pressão' para 2028

Bass garantiu que Los Angeles tem "muito a aprender" com Paris e destacou a capacidade francesa de organizar "Jogos Olímpicos para todos", com atividades paralelas para quem não tinha ingressos.

A prefeita da cidade, Karen Bass, chegou em um avião decorado com desenhos de palmeiras e com o logo "LA 2028" e percorreu a pista carregando a bandeira com os cinco anéis olímpicos ao lado de vários atletas americanos.

O metrô e os trens têm capacidade reduzida para os 10 milhões de residentes de Los Angeles. Logo, as autoridades poderiam trazer 3.000 ônibus de outras partes do país e criar faixas seletivas.

- Hollywood e os sem-teto -

Como mostrou um vídeo divulgado na cerimônia de encerramento, onde Tom Cruise se pendurou no telhado do estádio para carregar a bandeira olímpica e os anéis até o letreiro de Hollywood em Los Angeles, a cidade é a capital mundial do cinema e do entretenimento.

"Somos criativos, contamos histórias e temos esporte e diversidade", disse à AFP Reynold Hoover, diretor-geral do Comitê Organizador.