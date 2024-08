Agência de saúde da União Africana declara 'emergência' sanitária por epidemia de mpox

A agência de saúde da União Africana, "África CDC", declarou "uma emergência de saúde pública", o mais alto nível de alerta, devido à epidemia de mpox que afeta vários países do continente, anunciou o seu diretor, Jean Kaseya, nesta terça-feira (13).

Anteriormente conhecida como varíola dos macacos, a mpox é uma doença viral que se propaga de animais para humanos, mas também é transmitida através do contato físico próximo com uma pessoa infectada com o vírus.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"A mpox já atravessou fronteiras, afetando milhares de pessoas no nosso continente", disse o presidente do África CDC, Jean Kaseya, em coletiva de imprensa.